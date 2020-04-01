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YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Görüntülü) 'Erik dalı' türküsünü koronavirüs için uyarladılar

DHA

Burdur'un Altınyayla (Dirmil) ilçesine ait olan ve dillerden düşmeyen 'Erik dalı' türküsünün sözleri tüm dünyada etkili olan koronavirüse uyarlandı. TRT kabak kemane sanatçısı Uğur Önür ile yerel sanatçıların seslendirdiği klip, sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

(Görüntülü) 'Erik dalı' türküsünü koronavirüs için uyarladılar

Burdur'un Altınyayla (Dirmil) ilçesine ait olan ve dillerden düşmeyen 'Erik dalı' türküsünün sözleri tüm dünyada etkili olan koronavirüse uyarlandı. TRT kabak kemane sanatçısı Uğur Önür ile yerel sanatçıların seslendirdiği klip, sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.
Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan 'evde kal' kampanyasına destek olmak için 'Evde kal Türkiye, evde kal Burdur' sloganıyla Erik dalı türküsü Burdur Belediyesi tarafından koronavirüs salgınına uyarlanarak klip haline getirildi. Sözlerini yerel sanatçı Nurcan Altınok ve kızı Gülce Altınok'un yazdığı 'Koronavirüs türküsü' klibinin yönetmenliğini Hüseyin Coşkun yaptı. 
Nurcan Altınok'un yanı sıra TRT kabak kemane sanatçısı Uğur Önür ile yerel sanatçılar Mehmet Sak, Süleyman Önoğlu, Hüseyin Coşkun, Mehmet Akpınar, Volkan Alanya, Gazi Şengül, Deniz Akpınar ve Yasin İpek'in yer aldığı klip sosyal medyada kısa sürede paylaşım rekoru kırdı.
Diğer yandan, TRT Repertuar Kurulu, geçen yıl 'Erik dalı' türküsünün, yörede bilinen adı Dirmil olan Altınyayla ilçesine ait olduğunu tescillemişti.
İŞTE SÖZLER
Bu tüm dünyanın sınavı 
Koronanın olma avı 
Bilim Kurulu'nun savı 
Evde kalmalı Türkiye 
Soru en çok bugünlerde 
Kim, nasıl getirmiş, nerede
Bulalım çare bu derde 
Evde kalmalı Türkiye 
Eller sabunlansın eller 
Pozitif çıkmasın testler 
Akıllı olan söz dinler 
En güvenli yerdir evler 
Aman sakın evden çıkma 
Ne yakalan, ne de yayma 
Kolonyayı da unutma 
Evde kalmalı Türkiye 
(BURDUR YEREL ŞİVEYLE)
Biz bilmeyyoz gezinmeyi
Emme dinneyyoz deñileni 
Yüdük her yannı, elleri 
Evcazında galıyo BuldurDHA-Genel Türkiye-Burdur
2020-04-01 10:48:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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