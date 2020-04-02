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Korona virüste 2 vakası bulunan Burdur’da tedbirler artarak devam ediyor Burdur’da şehir girişlerinde araçlar kontrolden geçiyor

İHA

– Yeni tip Korona virüs (Covid19) salgınında 2 vakası bulunan Burdur'da salgına karşı alınan önlemler kapsamında, şehir girişlerinde tüm araçlar kontrolden geçirilip, vatandaşların ateşleri ölçülüyor. Alınan önlemler hakkında açıklamada bulunan Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Burdur'da vaka sayısının 2 olduğunu, ilçelerden gelen bu vakaların da sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade etti.

Korona virüste 2 vakası bulunan Burdur’da tedbirler artarak devam ediyor Burdur’da şehir girişlerinde araçlar kontrolden geçiyor

– Yeni tip Korona virüs (Covid19) salgınında 2 vakası bulunan Burdur'da salgına karşı alınan önlemler kapsamında, şehir girişlerinde tüm araçlar kontrolden geçirilip, vatandaşların ateşleri ölçülüyor. Alınan önlemler hakkında açıklamada bulunan Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Burdur’da vaka sayısının 2 olduğunu, ilçelerden gelen bu vakaların da sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade etti.

Burdur Valiliği koordinesinde, kentte salgınla ilgili alınan önlemler sıklaştırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent girişlerinde detaylı uygulama yapmaya devam ediyor. Araç sürücüleri ve yolcular Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminde sorgulandı. Kontrol sırasında ise uzun araç kuyrukları oluştu. Sürücülere ve yolculara zorunlu olmadıkça yolculuk yapmamaları, maske ve eldiven kullanmaları konusunda uyarılar yapıldı. Kent içinde de birçok noktada vatandaşların ateş ölçümü yapıldı, sürücüler dışarıya çıkmamaları konusunda ikaz edildi.

Burdur Valiliği tarafından alınan kararla il merkezinde yoğunluğun yaşandığı bazı ana caddelere park ve duraklama yasağı getirildi. Özelikle ana caddelerdeki araç ve insan hareketliliğinin en az seviyeye indirilmesi amacıyla alınan karar doğrultusunda yoğunluğun en fazla yaşandığı Gazi, Atatürk, Cumhuriyet ve Kışla Caddeleri'nde park ve duraklama yasağı uygulanmaya başlandı.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İçinde bulunduğumuz süreç içerisinde halk sağlığını ciddi şekilde tehdit eden yoğunluğun önüne geçilmesi, sosyal mesafe kuralına uyulması en hassas konulardan biri olarak değerlendirdiğimizde, bu kararla birlikte Ana Caddelerde vatandaşlarımızın oluşturduğu yoğunluğun önüne geçilmiş oldu. Cadde ve sokaklarda yoğunluk en alt seviyeye indi” ifadeleri kullanıldı.

"Burdur'da 2 vakamız var"
Korona virüs salgınıyla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ise belediye başkanları olarak şehirleri temiz tutmak için gayret gösterdiklerini ifade etti.
Salgını önlemek adına yaptıkları çalışmaları aralıksız sürdürdüklerine dikkat çeken Ercengiz, “Belediye olarak bir hafta önce kamusal alanlar, yurttaşımızın devamlı kullandığı ve halkın yoğun olduğu alanlarda dezenfekte etmeyle başladık. Arkadaşlarımız bu çalışma içerisinde yaklaşık 18 saat çalışma içerisinde şehrimizin her tarafını dezenfekte etmeye çalışıyorlar. Amacımız; bu süreçte en az etkilenmek. Belediye olarak halkımıza maske dağıtımı yapıyoruz. Halk pazarında ve sokaklarda maskesiz olan yurttaşlarımıza ücretsiz maske dağıtımı yapmaya devam ediyoruz. Dün bakanımızın açıklamasına göre Burdur da 2 vakamız var, şehir merkezinde olmasa da ilçelerden gelen bu vakalar kontrol altında durumlarının iyi olduğunu öğrendik. Özellikle birkaç hafta hastalığın pik yapma dönemi bu dönemde çok iyi korunmamız gerektiğini, bu hastalığın düşüşe geçmesi için mücadelemizi hep birlikte yapmalıyız” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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