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Burdur'da Korona önlemleri

İHA

Burdur Valisi Hasan Şıldak, vatandaşlardan kurallara uyulması noktasında destek istedi.

Burdur'da Korona önlemleri

Burdur Valisi Hasan Şıldak, vatandaşlardan kurallara uyulması noktasında destek istedi.
Burdur Valiliği tarafından Korona virüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesiyle birlikte ek kararlar uygulanmaya başlandı. Vali Hasan Şıldak alınan kararlarla ilgili olarak vatandaşlar tarafından bugüne kadar gösterilen duyarlılığın daha da artırılarak gösterilmesi ve alınan yeni ilave tedbirlere büyük bir hassasiyetle yaklaşılarak titizlikle uyulması noktasında bütün vatandaşlardan destek istedi.
İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 20 yaşının altında olanların sokağa çıkması yasaklandı. Her türlü toplu taşıma faaliyetlerinin (personel ve işçi servisleri hariç) 15 gün süreyle geçici olarak durdurulmasına, bütün pazar yeri, market ve toplu olarak çalışılan iş yerlerine maske ile girilmesine, tıbbi atık kutusu bulundurulmasına karar verildi.

Seyahat kısıtlaması
Diğer yandan her tür seyahat aracı ile il dışından gelen kişilere ilin giriş noktalarında taahhütname imzalatılması, bu çerçevede ikametlerinde 14 gün süreyle gözlem altında bulundurulması, bu süre içinde ilgili kişilerin sağlık ve kolluk birimleri vasıtasıyla denetiminin yapılması uygulamasına devam edilmesine, ayrıca zorunlu bir sebebi olmadan il dışından gelenlerin kolluk birimleri tarafından yol kontrol noktalarında uyarılmasına karar verildi. Burdur'daki kamu kurum ve kuruluşları ile bankalarda çalışan personelden ikameti il dışında olup komşu illere bu sebeple gidişgeliş yapanların öncelikle şartları uygun olanların idari izinli sayılması, bunun mümkün olmaması halinde ise kurumlarınca Burdur'da konaklama imkanlarının sağlanarak personelin iller arası gidişgelişinin 30 Nisan tarihine kadar önlenmesi kararlaştırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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