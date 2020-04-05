Bucak'ta 1 sokak ile 2 bloklu site, karantinaya alındı (3)



62 YAŞINDAKİ KADIN İLE TEMASLI 12 KİŞİNİN TESTİ NEGATİF ÇIKTI

Burdur'un Bucak ilçesinde, 1209 Sokak ve 1576 Sokak'taki 2 bloktan oluşan sitenin karantinaya alınması kararının, Ş.K. (62) adlı kadının 'Covid-19' testinin pozitif çıkmasıyla alındığı öğrenildi. İstanbul'da çalışan kızı, damadı ve torunlarının 1 Nisan'da ziyaret ettiği Ş.K.'nin, 3 Nisan'da ateş ve öksürük şikayetlerinin başladığı ardından Bucak Devlet Hastanesi'ne başvurduğu belirtildi. Hastanede yapılan muayene ve testlerle röntgen çekimlerinden sonra alınan numunelerin koronavirüs testine gönderildiği, dün gece gelen sonuçlara göre Ş.K.'nin 'Covid-19' testinin pozitif çıktığı kaydedildi. Bunun üzerine Ş.K.'nin ailesi dahil temaslı olduğu 12 kişiye hızlı koronavirüs testi yapıldığı ve ilk sonuçların negatif çıktığı belirtildi. Ş.K.'nin hastanede tedaviye alındığı belirtildi.

AK PARTİ'Lİ UĞUR: 12 KİŞİ EVLERİNDE KARANTİNADA

AK Parti Burdur Milletvekili Yasin Uğur, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunarak, şunları kaydetti:

"Dün akşam saatlerinde, İstanbul temaslı Bucak ilçemizde ikamet eden, 62 yaşındaki teyzemiz sağlık sorunu şikayetleriyle hastanemize başvurmuş, teyzemize yapılan Covid-19 test sonucu pozitif çıkmıştır. Olayın ardından derhal Kaymakamlığımız, Belediyemiz, İl Sağlık Müdürlüğümüz, İlçe Sağlık Müdürlüğümüz, Bucak Devlet Hastanesi yönetimi, hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız gerekli önlem ve tedbirleri almıştır. Hastamız şu an Bucak Devlet Hastane'mizde tedavi altında olup, genel durumu iyi seyretmektedir. Teyzemizin temas kurduğu 12 kişiye ulaşılmış, ilgili kişilerden numune alınarak hızlı test yapılmış, sonuçları negatif çıkmıştır. Detaylı test sonuçları için ilgili kişilerden tekrardan numune alınarak teste gönderilmiştir. Temas kurulan 12 kişi şu anda evlerinde karantina altına alınarak izole edilmiştir. Hastanemizin daha önceden pandemi hastanesi olarak ilan edilmesiyle hastane yönetimimiz ivedi bir şekilde hazırlıklarını yapmıştır. Covid-19 ile ilgili yeterli sayıda hızlı tanı kitleri, tıbbi teçhizat ve malzemeler eksiksiz hazır durumdadır. Salgının ilçemizde yayılmaması için hemşehrilerimizden, bakanlığımızın ve kurumlarımızın aldığı tedbirlere harfiyen uymalarını istirham ediyorum. Mecburiyetimiz olmadığı sürece evimizden çıkmayalım, evimizde kalalım. Koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir."DHA-Genel Türkiye-Burdur / Bucak Halim AKCA

2020-04-05 18:52:37



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