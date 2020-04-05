Burdur'da orman yangını: 50 hektar zarar gördü (2)

SÖNDÜRÜLDÜ
Burdur'un Kemer ilçesinde çıkan, 50 hektar alanın zarar gördüğü orman yangını ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2020-04-05 20:04:54
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.