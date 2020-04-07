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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Burdur'da, 'koronavirüs' yasaklarına uymayanlara ceza

DHA

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) BURDUR'da, koronavirüs mücadelesi kapsamında kurallara uymadığı tespit edilen 56 kişiye toplam 101 bin 934 TL idari para cezası uygulanırken, 10 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı. Burdur'da, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Vali Hasan Şıldak başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymayanlar hakkında idari para cezası başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre, kanunun ilgili maddeleri gereğince cezai işlem uygulanıyor. Buna göre, alınan kararlara aykırı hareket eden 56 kişiye toplam 101 bin 934 TL idari para cezası uygulanırken,...

Burdur'da, 'koronavirüs' yasaklarına uymayanlara ceza

<br>Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) BURDUR'da, koronavirüs mücadelesi kapsamında kurallara uymadığı tespit edilen 56 kişiye toplam 101 bin 934 TL idari para cezası uygulanırken, 10 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.<br>Burdur'da, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Vali Hasan Şıldak başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymayanlar hakkında idari para cezası başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre, kanunun ilgili maddeleri gereğince cezai işlem uygulanıyor. Buna göre, alınan kararlara aykırı hareket eden 56 kişiye toplam 101 bin 934 TL idari para cezası uygulanırken, 10 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.<br>Burdur Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Koronavirüs (Covid-19) mücadelesi kapsamında il merkezinde, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlara aykırı hareket edenlerle ilgili olarak Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince 29 kişiye kişi başı 3 bin 150 TL idari para cezası, Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi gereğince 27 kişiye kişi başı 392 TL idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun 'Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma' başlıklı 195'inci maddesinin '2 yıldan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır' hükmü gereğince 10 kişi hakkında adli işlem başlatılmıştır" denildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN<br>2020-04-07 11:28:47<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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