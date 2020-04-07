Koronavirüs testi pozitif çıkan 3 yaşındaki çocuk karantinaya alındı

<br>Halim AKCA/BUCAK (Burdur), (DHA)BURDUR'un Çeltikçi ilçesinde 3 yaşındaki bir çocuk, yüksek ateş şikayeti sonrası yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine Bucak Devlet Hastanesi´nde karantinaya alındı. Çocuğun ailesinin oturduğu evde de karantina tedbirleri uygulanmaya başladı.<br>Çelçikçi´de oturan bir aile, 3 yaşındaki çocuğunda yüksek ateş belirmesi üzerine hastaneye başvurdu. Bucak Devlet Hastanesi´ne getirilen çocuğun koronavirüs belirtisi göstermesi sonrası test yapılmasına karar verildi. Yapılan ilk test sonucu pozitif çıkınca çocuk, hastanede karantinaya alındı.<br>Çocuğun ailesinin oturduğu Çeltikçi´deki ev de karantina tedbirleri uygulanarak, kontrol altına alındı. Evin yakınında da polis ekipleri önlem alarak, çevredekileri uyardı. DHA-Genel Türkiye-Burdur / Bucak Halim AKCA<br>2020-04-07 21:09:27<br>
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