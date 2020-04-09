Koronavirüs tespit edilen polisin 22 meslektaşına karantina

<br>Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) BURDUR merkezde görevli polis memurunun 'Covid-19' testi pozitif çıkınca 22 mesai arkadaşı da evlerinde karantinaya alındı.<br>Burdur merkezde görev yapan ve adı açıklanmayan polis memurunun yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Polis memuru, Burdur Devlet Hastanesi´nde tedaviye alınırken, uygulama noktalarında birlikte görev yaptığı 22 polis memuru da evlerinde karantinaya alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN<br>2020-04-09 17:43:30<br>
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