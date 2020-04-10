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Burdur esnafı kendi maskesini şeffaf dosyadan yaptı

İHA

Burdurlu esnaflar şeffaf dosyadan maske yaptı. Esnaf Hüsamettin Ata, "Virüs çıkmadan önce yüzlük şeffaf dosya paketini 1415 TL'ye satıyorduk. Şu an 50'lik paketi 150200 TL'ye toptancı bile vermiyor" dedi.

Burdur esnafı kendi maskesini şeffaf dosyadan yaptı

Burdurlu esnaflar şeffaf dosyadan maske yaptı. Esnaf Hüsamettin Ata, "Virüs çıkmadan önce yüzlük şeffaf dosya paketini 1415 TL'ye satıyorduk. Şu an 50'lik paketi 150200 TL'ye toptancı bile vermiyor" dedi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgınına karşı, dışarı çıkmak zorunda kalınan durumlarda market gibi alanlara maskesiz giriş yasaklandı. Burdur esnafı maske konusunda pratik bir çözüm buldu. "Yüz koruyucu maskenizi kendiniz yapabilirsiniz" diyerek yapım aşamasını uygulamalı anlatan esnaf Hüsamettin Ata, şeffaf dosyayı keserek maske yaptı. Evde ve iş yerlerinde maskenin ucuza yapılabileceğini aktaran Ata, "Virüs çıkmadan önce yüzlük paketi 1415 TL'ye satıyorduk. Şu an 50'lik paketi 150200 TL'ye toptancı bile vermiyor. Para ile satılmamasını destekliyorum. Ben de maske alıp satmıyorum, kendi yüz maskemi kendim yaptım. Bunu herkes yapabilir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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