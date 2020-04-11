Burdur'da karantinadaki 15 kişi evlerine gönderildi

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<br>Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da, yurt dışndan geldikten sonra yerleştirildikleri öğrenci yurdunda 14 günlük karantina süreleri dolan 15 kişi, evlerine gönderildi.<br>Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, Dubai ve İsveç'ten, Rusya aktarmalı olarak getirilen 16 Türk vatandaşı, 28 Mart günü koronavirüs tedbirleri kapsamında, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklâl Yerleşkesi'nde bulunan Asımın Nesli Yurdu'na yerleştirildi. 14 günlük karantina süreleri bu sabah dolan 15 kişi, sağlık kontrolünden geçirilip, otobüsle yaşadıkları Antalya'ya gönderildi. Yurtta kalan 1 kişi ise yarın memleketi Şanlıurfa'ya gönderilecek. DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN<br>2020-04-11 14:18:24<br>

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