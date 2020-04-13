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Burdur'da karantinadaki 145 kişi, yöresel oyunlarla evlerine gönderildi

DHA

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da, yurt dışından geldikten sonra yerleştirildikleri öğrenci yurdunda 14 günlük karantina süreleri dolan 151 kişiden 145'i, evlerine gönderildi. Karantinada kalanların evrakı hazırlanırken, Yurt Müdürü Mustafa Özçelik ve yurt personeli moral vermek için Burdur yöresi oyunları oynadı. Kazakistan ve Özbekistan'dan Rusya aktarmalı getirilen 151 Türk vatandaşı, 29 Mart günü koronavirüs tedbirleri kapsamında, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi'nde bulunan Fereli Sinan Efendi Yurdu'na yerleştirildi. 14 günlük karantina süreleri bu sabah dolan...

Burdur'da karantinadaki 145 kişi, yöresel oyunlarla evlerine gönderildi

<br>Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da, yurt dışından geldikten sonra yerleştirildikleri öğrenci yurdunda 14 günlük karantina süreleri dolan 151 kişiden 145'i, evlerine gönderildi. Karantinada kalanların evrakı hazırlanırken, Yurt Müdürü Mustafa Özçelik ve yurt personeli moral vermek için Burdur yöresi oyunları oynadı.<br>Kazakistan ve Özbekistan'dan Rusya aktarmalı getirilen 151 Türk vatandaşı, 29 Mart günü koronavirüs tedbirleri kapsamında, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi'nde bulunan Fereli Sinan Efendi Yurdu'na yerleştirildi. 14 günlük karantina süreleri bu sabah dolan 145 kişi, sağlık kontrolünden geçirilip, 12 otobüsle 32 farklı kente gönderildi. Yurtta kalırken testi pozitif çıkan 6 kişinin tedavisi ise Burdur Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.<br>Karantinada kalanların evrakı hazırlanırken Yurt Müdürü Mustafa Özçelik ve yurt personeli moral vermek için Burdur yöresi oyunları oynadı. Bazıları da selfie çekerek otobüslere bindi. Kazakistan'dan gelen İrfan Efe, "Her şey istediğimizden daha güzeldi. Hiçbir şekilde mağdur edilmedik. Her türlü isteğimizi saygı, sevgi içerisinde karşıladılar. Hepsinden Allah razı olsun. Biz bize yeteriz Türkiye'm" dedi.<br>Özbekistan'dan gelen Harun Yiğit de "Allah devletimize zeval vermesin. Çok güzel ağırlandık. Evimizde bu şekilde imkanlar yok. 20 yıldır yurt dışındayım bu şekilde milletine, halkına sahip çıkan bir ülke görmedim. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN<br>2020-04-13 12:43:35<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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