Salda için bilim kurulu oluşturulacak

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman, Salda Gölü için bilim kurulu oluşturulacağını belirterek, "Teknik uzmanlardan oluşan bilim kurulu ile buradaki projelerimizi tekrar masaya yatıracağız. Bu kurul bize projelerinin tamamında destek verecek" dedi.

"Türkiye'nin Maldivleri" olarak anılan Salda Gölü'ndeki iş makineleri görüntüleri sosyal medyada büyük tepki adlı. Sosyal medya platformu Twitter'da Salda Gölü'yle alakalı 30 bine yakın paylaşım yapıldı.

Görüntülerin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti. Konuya ilişkin açıklama yapan Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman, "Görüntülerin ardından bakanımızın talimatıyla hemen sahaya hareket ettik. Dün akşamdan itibaren alandaki incelemelerimizle beraber tüm faaliyetleri durdurduk. Gerekli idari tahkikat ve soruşturma başlatıldı, cumhuriyet savcısına da suç duyurusunda bulunduk" şeklinde konuştu.



"Plajdan kum alınmadı"

Salda'da gelişigüzel bir kullanım olduğunun altını çizen Kahraman, "Araçlar gölün kenarına kadar giriyordu. Derme çatma çadırlar, barakalar vardı bunların hepsini kaldırıldık. Gölden 600 mette mesafeye çektiğimiz bariyerlerle araçların göle girişini engelledik. Göl çevresindeki tüm kaçak yapıların yıkılmasını sağladık. Bu işi bir senedir çok hassas bir şekilde yürütüyoruz. Bu kadar hassas bir süreç yürütürken yapmakta olduğumuz günü birlik kullanımları oluşturacakken, hiçbir şekilde proje kapsamında olmamasına rağmen böyle izinsiz bir müdahale ile karşılaştık. Bu çerçevede gerekli yasal işlemler başlatıldı" ifadelerini kullandı.

Kahraman, iş makinelerinin girdiği alanın plajdan 800900 metre civarında uzak bir noktada olduğunu ifade ederek, "Plajdan kum alındığı iddiaları söz konusu değildir, buradaki otopark alanından bir miktar kum alımı söz konusu olmuştur. Biz burayı düzeltip tekrar eski haline de getiriyoruz" diye konuştu.



"Bilim kurulu oluşturacağız"

Salda Gölü ile ilgili bir bilim kurulu oluşturulacağını söyleyen Kahraman, "Teknik uzmanlardan oluşan bilim kurulu ile buradaki projelerimizi tekrar masaya yatıracağız. Bu kurul bize projelerinin tamamında destek verecek. Biz burada hassas bir süreç yürütmeye çalışıyoruz, önde gelen STK'larla biyoçeşitlilik çalışması yürütüyoruz" dedi.



"Salda 7/24 izlenecek"

Bakan Kurum'un talimatıyla Salda'nın 7/24 izleneceğini açıklayan Kahraman, "Bundan sonraki süreçte sayın bakanımızın talimatı çerçevesinde burayı 7/24 izleyecek bir mekanizma kuracağız. Bunu bütün vatandaşlarımız şeffaf bir şekilde görebilecekler. Buradaki sürecin her adımını şeffaf bir şekilde yürütmeye çalışacağız. İzleme mekanizması valilik, kaymakamlık ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz koordinesinde gerçekleştirilecek. Kameralar sistemiyle giriş çıkışlar izlenecek. Aynı zamanda internet ortamından paylaşacağız. Herkes evinden ne olduğunu görecek" şeklinde konuştu.

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