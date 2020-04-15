Burdur'da mahkumlar tahliye edilmeye başlandı 25 otobüsle 400'e yakın mahkum tahliye ediliyor

İnfaz düzenlemesinin ilişkin kanun teklifinin TBMM’de kabul edilip, resmi gazetede yayınlanmasının ardından Burdur'da da tahliyeler başladı.
Kanunun yürürlüğe girmesiyle Burdur E Tipi KapalıAçık Ceza İnfaz Kurumda kalan mahkumların tahliye işlemleri başladı. Isparta'dan getirtilen 25'e yakın otobüs cezaevi yakınında uzun kuyruk oluşturdu. Af yasasından Burdur E Tipi KapalıAçık Ceza İnfaz Kurumda cezasını çeken 400'e yakın mahkum, sosyal mesafe kuralına uygun olarak otobüslerle memleketlerine gönderilmeye başlandı.
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