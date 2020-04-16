OGS direğine çarpıp kaçan şoför mahalleyi elektriksiz bıraktı

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Burdur'da kaza sonucu elektrik direğine çarpan sürücü, aracı olay yerinde terk ederek kaçtı. Kaza sonrası elektrik tellerinin kopması sonucu mahallenin ve şeker fabrikasının elektriği saatlerce kesildi.

Burdur şehir merkezi şeker fabrikası altı Topraklık Caddesi'nden Nene Hatun Caddesi'ne seyir halindeki 06 SM 979 plakalı araç sürücüsü, viraja hızlı girmesi sebebiyle kaldırımdaki OGS direğine çarptı. Kaza sonrasında şoför, aracı terk edip kaçarken, aracın çarpması ile yüksek gerilim telleri koptu.

Şeker İşçi Evlerinin tamamının elektrikleri ekipler tarafından kesildi. Emniyet müdürlüğü trafik ekipleri yolu trafiğe kapatırken, itfaiye ve elektrik dağıtım ekipleri kaza yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kazada can kaybı olmazken, bir mahalle ve şeker fabrikasının elektrikleri saatlerce kesik kaldı.

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