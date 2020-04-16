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Polisten istediği kitap, Gülcan'a teslim edildi

DHA

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR Emniyet Müdürlüğü'ne e-posta atan ilkokul öğrencisi Gülcan Özdemir'e (11) istediği kitap, polis ekiplerince teslim edildi. Burdur'un Zafer Mahallesi'nde oturan ilkokul 5'inci sınıf öğrencisi Gülcan Özdemir, İl Emniyet Müdürlüğü'nün e-posta adresine gönderdiği iletide dışarı çıkamadığını belirterek, kitap istedi. İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Gülcan'ın isteğini yerine getirmek için harekete geçti. Ekipler kitapçıdan satın aldıkları kitabı, Gülcan'ın evine götürerek teslim etti. Polislerin kitabı getimesiyle büyük sevinç...

Polisten istediği kitap, Gülcan'a teslim edildi

<br>Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR Emniyet Müdürlüğü'ne e-posta atan ilkokul öğrencisi Gülcan Özdemir'e (11) istediği kitap, polis ekiplerince teslim edildi.<br>Burdur'un Zafer Mahallesi'nde oturan ilkokul 5'inci sınıf öğrencisi Gülcan Özdemir, İl Emniyet Müdürlüğü'nün e-posta adresine gönderdiği iletide dışarı çıkamadığını belirterek, kitap istedi. İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Gülcan'ın isteğini yerine getirmek için harekete geçti. Ekipler kitapçıdan satın aldıkları kitabı, Gülcan'ın evine götürerek teslim etti. Polislerin kitabı getimesiyle büyük sevinç yaşayan Gülcan Özdemir "Çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN<br>2020-04-16 16:59:47<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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