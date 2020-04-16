Burdur'da PTT Kargo maske dağıtımına başladı

Burdur'da vatandaşlara ücretsiz olarak maske gönderimi sağlamak amacıyla açılan epttavm internet adresi üzerinden yapılan maske talepleri karşılanmaya başlandı.

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, epttavm internet adresi üzerinden müracaatta bulunacak 20–65 yaş arasındaki vatandaşlara evlerinde teslim edilecek maskelerin, teslimi PTT Kargo tarafından ücretsiz yapılacak. Maske temini için sitedeki formu doldurmak yeterli olacak. Aile bireyleri 2065 yaş arasındaki diğer aile üyeleri için de, istenen bilgileri form üzerinde doldurarak onlar adına da ücretsiz

maske talebinde bulunabilecek.



5 bin maske dağıtımına başlandı

İlk etap olarak, PTT Genel Müdürlüğü tarafından dağıtılması için Burdur'a gönderilen listede yer alan her bir kişiye 5 maske olmak üzere yaklaşık bin kişiye toplam 5 bin maskenin dağıtımına bugün itibariyle başlandı. Dağıtımlar yeni listelerin ulaşmasını müteakip PTT Kargo tarafından hızlı bir şekilde yapılmaya devam edilecek.

Sosyal medya hesabından dağıtımların yapılmaya başlandığını paylaşan Vali Hasan Şıldak konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, vatandaşların kendileri ve yakınları için online olarak maske talebinde bulunabilecek olmalarının büyük kolaylık olduğunu belirtti. Vali Şıldak yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanımızın talimatı doğrultusunda, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda "maske.epttavm.com" adresinden online olarak yapılan ücretsiz maske başvuruları karşılanarak PTT Kargo tarafından İlimiz genelinde adreslere teslim edilmeye başlandı" dedi.

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