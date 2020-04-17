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Kuveyt'ten gelen Türkler karantinaya alındı (2)

DHA

BURDUR'DA 273, ISPARTA'DA 75 KİŞİ KARANTİNADA  Koronavirüs salgını nedeniyle Türk Havayolları'na ait özel izinli uçakla Kuveyt'ten Antalya'ya getirilen vatandaşlar, otobüsler ile Isparta ve Burdur'a götürüldü. Burdur'a getirilen 273 kişi Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi'nde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait Fereli Sinan Efendi ve Asımın Nesli Yurtları'na yerleştirildi. Yurtlara alınmadan önce ateşleri ölçülen vatandaşlar, 14 gün karantina sonunda yapılacak tahlil sonuçlarına göre evlerine gönderilecek. Isparta'ya 3 otobüs ile getirilen 75 kişi ise Murad...

Kuveyt'ten gelen Türkler karantinaya alındı (2)

<br>BURDUR'DA 273, ISPARTA'DA 75 KİŞİ KARANTİNADA <br>Koronavirüs salgını nedeniyle Türk Havayolları'na ait özel izinli uçakla Kuveyt'ten Antalya'ya getirilen vatandaşlar, otobüsler ile Isparta ve Burdur'a götürüldü.<br>Burdur'a getirilen 273 kişi Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi'nde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait Fereli Sinan Efendi ve Asımın Nesli Yurtları'na yerleştirildi. Yurtlara alınmadan önce ateşleri ölçülen vatandaşlar, 14 gün karantina sonunda yapılacak tahlil sonuçlarına göre evlerine gönderilecek.<br>Isparta'ya 3 otobüs ile getirilen 75 kişi ise Murad Hüdavendigar Yurdu'na giriş yaptı. Vatandaşlar, 14 gün boyunca karantina altında kalacak.Mesut MADANAli ÇEVİKBAŞ/BURDUR(Isparta), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADANAli ÇEVİKBAŞ<br>2020-04-17 18:22:39<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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