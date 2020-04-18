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3 kişilik aile koronavirüsü yenip, taburcu oldu

DHA

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan Ahmet (46) ve Şerife Kesici (46) ile aynı şüpheyle hastaneye yatırılan çocukları Muhammet Emin Kesici (19) hastanedeki tedavilerinin ardından sağlık çalışanlarının alkışlarıyla hastaneden taburcu oldu. Burdur Devlet Hastanesi'nde zatürre tedavisi gören İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde şoför olarak çalışan Ahmet Kesici'nin yapılan tahliller sonucunda Covid-19 testi pozitif çıktı. Ahmet Kesici'nin tedavisi devam ederken, eşi Şerife Kesici de kontrol amaçlı muayene oldu ve onun testi de pozitif çıktı. Çiftin oğlu...

3 kişilik aile koronavirüsü yenip, taburcu oldu

<br>Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan Ahmet (46) ve Şerife Kesici (46) ile aynı şüpheyle hastaneye yatırılan çocukları Muhammet Emin Kesici (19) hastanedeki tedavilerinin ardından sağlık çalışanlarının alkışlarıyla hastaneden taburcu oldu.<br>Burdur Devlet Hastanesi'nde zatürre tedavisi gören İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde şoför olarak çalışan Ahmet Kesici'nin yapılan tahliller sonucunda Covid-19 testi pozitif çıktı. Ahmet Kesici'nin tedavisi devam ederken, eşi Şerife Kesici de kontrol amaçlı muayene oldu ve onun testi de pozitif çıktı. Çiftin oğlu Muhammet Emin Kesici´nin ise muayene sonrası çekilen tomografisinde ciğerlerinde lekeye rastlanması üzerine yapılan Covid-19 testi negatif çıktı. Atlatmış olabileceği düşünülen oğul Kesici'ye negatif test sonucuna rağmen korona tedavisi uygulandı. Kesici, anne ve babasıyla aynı hastanede tedavi edildi.<br>Yapılan tedavilerinin ardından son kontrollerinde kan tahlilleri normal ve testleri de negatif çıkan Kesici ailesi sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu oldu.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN<br>2020-04-18 11:01:35<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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