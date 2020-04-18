3 kişilik aile koronavirüsü yenip, taburcu oldu

<br>Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan Ahmet (46) ve Şerife Kesici (46) ile aynı şüpheyle hastaneye yatırılan çocukları Muhammet Emin Kesici (19) hastanedeki tedavilerinin ardından sağlık çalışanlarının alkışlarıyla hastaneden taburcu oldu.<br>Burdur Devlet Hastanesi'nde zatürre tedavisi gören İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde şoför olarak çalışan Ahmet Kesici'nin yapılan tahliller sonucunda Covid-19 testi pozitif çıktı. Ahmet Kesici'nin tedavisi devam ederken, eşi Şerife Kesici de kontrol amaçlı muayene oldu ve onun testi de pozitif çıktı. Çiftin oğlu Muhammet Emin Kesici´nin ise muayene sonrası çekilen tomografisinde ciğerlerinde lekeye rastlanması üzerine yapılan Covid-19 testi negatif çıktı. Atlatmış olabileceği düşünülen oğul Kesici'ye negatif test sonucuna rağmen korona tedavisi uygulandı. Kesici, anne ve babasıyla aynı hastanede tedavi edildi.<br>Yapılan tedavilerinin ardından son kontrollerinde kan tahlilleri normal ve testleri de negatif çıkan Kesici ailesi sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu oldu.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN<br>2020-04-18 11:01:35<br>
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-