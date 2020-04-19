Bucak'ta karantina uygulaması kaldırıldı

<br>Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'un Bucak ilçesinde bir sokak, iki bloktan oluşan bir site ve bir inşaat şantiyesinde uygulanan karantina kaldırıldı.<br>Burdur Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Bucak ilçesinde bir kişide Covid-19 vakası tespit edilmesi üzerine Yenimahalle 1209 sokağın tamamında, Fatih Mahallesi 1576 sokakta iki bloktan oluşan bir sitede ve bir inşaat şantiyesinde 5 Nisan tarihinden bu yana uygulanmakta olan karantina tedbirinin, yeni vaka çıkmaması ve temaslı kişilerin sağlık kontrollerinde bir olumsuzluk tespit edilmemesi üzerine bugün saat 08.00'den itibaren kaldırıldığı bildirildi.<br>DHA-Genel Türkiye-Burdur / Bucak Mesut MADAN<br>2020-04-19 11:33:19<br>
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