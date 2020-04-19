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Bucak'ta karantina uygulaması kaldırıldı

DHA

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'un Bucak ilçesinde bir sokak, iki bloktan oluşan bir site ve bir inşaat şantiyesinde uygulanan karantina kaldırıldı. Burdur Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Bucak ilçesinde bir kişide Covid-19 vakası tespit edilmesi üzerine Yenimahalle 1209 sokağın tamamında, Fatih Mahallesi 1576 sokakta iki bloktan oluşan bir sitede ve bir inşaat şantiyesinde 5 Nisan tarihinden bu yana uygulanmakta olan karantina tedbirinin, yeni vaka çıkmaması ve temaslı kişilerin sağlık kontrollerinde bir olumsuzluk tespit edilmemesi üzerine bugün saat 08.00'den itibaren...

Bucak'ta karantina uygulaması kaldırıldı

<br>Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'un Bucak ilçesinde bir sokak, iki bloktan oluşan bir site ve bir inşaat şantiyesinde uygulanan karantina kaldırıldı.<br>Burdur Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Bucak ilçesinde bir kişide Covid-19 vakası tespit edilmesi üzerine Yenimahalle 1209 sokağın tamamında, Fatih Mahallesi 1576 sokakta iki bloktan oluşan bir sitede ve bir inşaat şantiyesinde 5 Nisan tarihinden bu yana uygulanmakta olan karantina tedbirinin, yeni vaka çıkmaması ve temaslı kişilerin sağlık kontrollerinde bir olumsuzluk tespit edilmemesi üzerine bugün saat 08.00'den itibaren kaldırıldığı bildirildi.<br>DHA-Genel Türkiye-Burdur / Bucak Mesut MADAN<br>2020-04-19 11:33:19<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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