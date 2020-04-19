İbecik köyünde, 3 evde 15 kişiye karantina

<br>Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) BURDUR'un Gölhisar ilçesine bağlı İbecik köyünde F.O.'nun (69) 'Covid-19' testi pozitif çıktı. F.O.'nun temasta bulunduğu 15 kişi, 3 evde karantinaya alındı.<br>Gölhisar'a bağlı İbecik köyünde yaşayan F.O.'nun, koronavirüs şüphesiyle yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Bunun üzerine F.O., götürüldüğü Denizli'deki özel hastanede tedaviye alındı. F.O.'nun temasının olduğu 15 kişi ise oturdukları 3 evde karantinaya alındı. DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN<br>2020-04-19 14:58:28<br>
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