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Yeşilova Belediye Başkanı ve eşi, evlerinde silahlı saldırıda yaralandı

DHA

Mesut MADANYavuzkan AKDOĞAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'un Yeşilova ilçe Belediye Başkanı CHP´li Mümtaz Şenel (68) ve eşi Fatma Şenel (64) evlerinde uğradıkları silahlı saldırıda ayaklarından yaralandı. Hastanede tedaviye alınan Mümtaz ve Fatma Şenel´in sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. Yeşilova ilçesi Belediye Başkanı Mümtaz Şenel´in, Koyunlar Çeşme Mahallesi'ndeki evine saat 04.30 sıralarında gelen kimliği belirsiz kişiler, kapıyı çaldı. Saldırganlar, kapıyı açan Başkan Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel´e tabancayla ateş açtı. Başkan...

Yeşilova Belediye Başkanı ve eşi, evlerinde silahlı saldırıda yaralandı

<br>Mesut MADANYavuzkan AKDOĞAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'un Yeşilova ilçe Belediye Başkanı CHP´li Mümtaz Şenel (68) ve eşi Fatma Şenel (64) evlerinde uğradıkları silahlı saldırıda ayaklarından yaralandı. Hastanede tedaviye alınan Mümtaz ve Fatma Şenel´in sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.<br>Yeşilova ilçesi Belediye Başkanı Mümtaz Şenel´in, Koyunlar Çeşme Mahallesi'ndeki evine saat 04.30 sıralarında gelen kimliği belirsiz kişiler, kapıyı çaldı. Saldırganlar, kapıyı açan Başkan Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel´e tabancayla ateş açtı. Başkan Mümtaz Şenel´in sağ ve sol ayaklarına 5 el ateş eden şüpheliler, eşi Fatma Şenel'i de ayağından vurduktan sonra kaçtı.<br>İhbar üzerine adrese çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Yeşilova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Başkan Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel, buradaki ilk müdahalelerinin ardından da Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan Mümtaz Şenel'in ameliyata alındığı bildirildi.<br>Burdur Valisi Hasan Şıldak ve CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Burdur Devlet Hastanesi'ne giderek Başhekim Nedim Ongun'dan bilgi aldı.<br>CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Belediye Başkanı Mümtaz Şenel'in sol diz, sol ayak ve sağ ayağından, eşinin ise sağ ve sol ayağından yaralı olduğunu belirterek, "Bugün sabah 04.35'te, Sayın Belediye Başkanımız Mümtaz Şenel'in evine gelen kişi ya da kişiler kapıyı çalarak, polis olduklarını söyleyerek, başkanımızı dışarıya çağırmış, kendisi ve eşini ayaklarından kurşunlanmış. Şu an hayati bir tehlikeleri yok. Doktorlarımız tedavisini yürütmekte. Başkanımıza, eşine ve tüm camiamıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi.<br>Milletvekili Mehmet Göker, olayın nedeniyle ilgili somut bir bilgileri olmadığını, konunun gün içinde netleşeceğini söyledi.<br>Saldırganların yakalanması için polisin çalışmaları sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADANYavuzkan AKDOĞAN<br>2020-04-20 08:01:22<br>

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