Yeşilova Belediye Başkanı ve eşi, evlerinde silahlı saldırıda yaralandı (2)

<br>VALİLİK: 2 KİŞİ GÖZALTINDA <br>Burdur Valiliği'nce Yeşilova Belediye Başkanı CHP'li Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel'in evlerinde uğradıkları silahlı saldırıda ayaklarından yaralanmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, saldırıyla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:<br>"20.04.2020 günü saat 04.40 sıralarında Burdur İli Yeşilova İlçesi Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel ikametlerinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısı sonucu yaralanmışlardır. Burdur Devlet Hastanesi'nde tedavileri devam etmekte olup genel sağlık durumları iyidir. Şu an itibarıyla 2 kişi gözaltına alınmış olup, olayın aydınlatılması ve failin yakalanması ile ilgili çalışmalar bütün imkânlar kullanılarak kapsamlı olarak sürdürülmektedir. Geçmiş olsun dileklerimiz ile kamuoyuna saygı ile duyurulur."<br> DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADANYavuzkan AKDOĞAN<br>2020-04-20 10:05:35<br>

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