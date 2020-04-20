Söğüt beldesinde karantina kaldırıldı

<br>Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'un Söğüt beldesinde uygulanan karantina bu geceden itibaren kaldırıldı.<br>Burdur'un Çavdır ilçesine bağlı Söğüt beldesinde bir kişide pozitif vakaya rastlanması üzerine, 7 Nisan tarihinde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla başlatılan karantina tedbiri yeni vakaya rastlanılmaması üzerine bu gece 00.00'dan itibaren kaldırıldı. Burdur Valiliği´nden yapılan açıklamada, "Çavdır ilçemize bağlı Söğüt beldemizde, 07.04.2020 tarihinden itibaren İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla uygulanmakta olan karantina tedbiri, yeni vaka çıkmaması ve temaslı kişilerin sağlık kontrollerinde bir olumsuzluk tespit edilmemesi üzerine 20.04.2020 Pazartesi günü saat 23.59'dan itibaren sona erecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN<br>2020-04-20 21:04:12<br>

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