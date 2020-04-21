(Görüntülü) Pazarda mesafeli alışveriş

BURDUR'da Salı Pazarına alışveriş için gelenler, sosyal mesafe kuralına uygun olarak pazar yerine alındı.<br>Burdur'da salı günleri Uzay Çatı altında kurulan halk pazarına gelen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde sıraya geçerek alışverişlerini yapmak için pazar yerine girdi. Pazar yerine girişte kurulan el dezenfektanını kullanan vatandaşlar, daha sonra dezenfeksiyon tünelinden girip ateşleri ölçüldükten sonra alışveriş yaptı. Maskesi olmayan vatandaşlara Burdur Belediyesi tarafından maske dağıtıldı.<br>Vatandaşlara zabıta ekipleri tarafından sürekli sosyal mesafe kurallarına uymaları ve alışverişlerini 15 dakikada bitirmeleri konularında uyarı yapıldı. Pazara gelen 65 yaş üstündeki vatandaşlar evlerine gönderildi.DHA-Genel Türkiye-Burdur <br>2020-04-21 17:25:55<br>

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