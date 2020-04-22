Salda Gölü'nün taşınan kumları, eski yerine alınıyor

<br>Yavuzkan AKDOĞAN/YEŞİLOVA (Burdur), (DHA) BURDUR'daki Salda Gölü'nde yüklenici firma tarafından iş makinesi ve kamyonlar ile başka noktaya taşınan kumların eski yerine alınması için çalışma başlatıldı. Kumlar, bu kez iş makinesi yerine küreklerle kamyonlara yüklenerek, taşındı.<br>Burdur'un Yeşilova ilçesi sınırlarında bulunan ve turkuaz suyu, beyaz kumsalı ile 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak anılan Salda Gölü'ne yapılması planlanan Millet Bahçesi projesini yürüten yüklenici firmaya ait iş makinesi ve kamyonlar ile alandaki kumsal tahrip edildi. Kepçeyle kazılıp, kamyonlarla sahilden alınarak, 5 kilometre uzağa gölün başka noktasındaki kıyıya götürülen kumlar, geçen hafta sosyal medyada gündem olunca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inceleme başlattı. Yüklenici firma yetkilileri hakkında soruşturma başlatılırken, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) yetkilileri de olayın hemen ardından alana gelerek, zarar tespiti için kot incelemesi yaptı.<br>1 METRELİK KOT FARKI OLUŞTU<br>Normalde kumsalın özelliğini yitirmemesi için araç girişinin yasak olduğu ve ayakkabıyla dahi basılmaması gereken alandan geri iş makinesi ve kamyonların lastik izleri kaldı. Alınan kumlar nedeniyle 1 metrelik kot farkının oluştuğu dikkat çekti. Olayın ardından Yeşilova Jandarma ekipleri, alanda geniş çaplı güvenlik çemberi oluşturarak, bölgeyi kontrol altına aldı.<br>KAMERALAR YERLEŞTİRİLİP CANLI İZLENECEK<br>Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yüklenici firma hakkında soruşturma açtırdıklarını ve olayın takipçisi olacaklarını açıklayıp, çalışmaların şeffaf sürdürülmesi için proje başlattıklarını söyledi. Alana kamera sistemi kurularak, çalışmaların TOKİ'nin web sitesi üzerinden 7/24 canlı yayınlanacağı bildirilmişti.<br>KUMLAR ESKİ YERİNE GÖTÜRÜLMEYE BAŞLADI<br>Bu olayların ardından Salda Gölü'nün kıyısından alınıp, başka noktaya taşınan kumların yeniden eski yerlerine konulması için çalışma başlatıldı. Yüklenici firma görevlileri, bu kez küreklerle kamyona yükledikleri kumları, alındıkları yerlere götürmeye başladı. Kumların taşınma işlemlerinin devam ettiği görüldü.<br>SALDA'DA NE OLMUŞTU?<br>Dünyada Mars'ın yüzey özelliklerini taşıyan iki noktadan biri olan Salda Gölü'nün korunması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2019 yılında alanı 'özel alan' ilan ederek, 800 metre yakınına Millet Bahçesi kurulması kararını verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında TOKİ'ye verilen ve TOKİ'nin de yüklenici firmaya ihale ettiği çalışmalar devam ederken, yüklenici firmaya ait kamyon ve kepçeler ile alana girilerek tahrip edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman, olayın ardından Salda Gölü'ne gelerek incelemelerde bulundu, "Alandaki tüm faaliyetleri durdurduk. Gerekli idari tahkikat ve soruşturmaları başlattık. Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. 'Çevre Kanunu' kapsamında bir cezai durum söz konusu. 'Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu' kapsamında suç duyurusu söz konusudur. İhmali olan personelle ilgili idari işlem yapacağız" dedi.<br>Öte yandan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan (TOKİ) yapılan açıklamada da "Müşavir firma ve sorumlu personellerle ilgili soruşturma başlatılmış olup, sorumlu olan personeller görevlerinden uzaklaştırılmıştır" denilmişti.DHA-Genel Türkiye-Burdur / Yeşilova Yavuzkan AKDOĞAN<br>2020-04-22 11:36:35<br>

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