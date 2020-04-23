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Burdur'da arpa yüklü tır yoldan çıkıp refüje girdi: 1 ölü Arpa yüklü tır refüje çıktı, sürücü hayatını kaybetti

İHA

Burdur'da arpa yüklü tırın yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.

Burdur'da arpa yüklü tır yoldan çıkıp refüje girdi: 1 ölü Arpa yüklü tır refüje çıktı, sürücü hayatını kaybetti

Burdur'da arpa yüklü tırın yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.
Kaza bugün saat 21 30 sıralarında Burdur Antalya Karayolu Kuzköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Burdur istikametinden Antalya istikametine seyir halinde bulunan Mustafa Vural (63) yönetimindeki 06 FC 6241 plakalı arpa yüklü tır kontrolden çıkıp refüje çarptı. Kazada araç sürücüsü Mustafa Vural olay yerinde hayatını kaybederken aynı araçta bulunan Ali Yer (42) ağır yaralandı. Ali Yer, ihbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza sonrasında karayolu üzerine saçılan arpalar trafiğin akışını engelledi. Ekipler kontrollü olarak tek şerit halinde trafik akışlarına izin verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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