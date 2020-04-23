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Burdur'da arpa yüklü TIR devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

DHA

Burdur'da arpa yüklü TIR devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

<br>Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da, kontrolden çıkan arpa yüklü TIR'ın refüje çarparak devrilmesi sonucu kabinden fırlayan sürücü Mustafa Vural (63) yaşamını yitirdi, bir kişi de kişi yaralandı. Kaza sonrası yaklaşık 40 ton arpa ise yola saçıldı.<br>Kaza, saat 21.30 sıralarında BurdurAntalya karayolunun 30'uncu kilometresindeki Kuzköy köyü yakınlarında meydana geldi. Konya'dan yüklediği arpayı Burdur'un Çeltikçi ilçesindeki yem fabrikasına getiren Mustafa Vural yönetimindeki 06 FC 6241 çekici plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarparak devrildi. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen TIR'ın kabini yerinden fırlarken, dorsede yüklü yaklaşık 40 ton arpa da yola saçıldı. Sürücü kabininden fırlayan Mustafa Vural ise refüje savruldu.<br>Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mustafa Vural´ın yaşamını yitirdiği belirlendi. TIR'da bulunan ve yaralanan bir kişi de sağlık ekiplerince Bucak Devlet Hastanesi´ne götürülerek tedaviye alındı.<br>Mustafa Vural'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından Bucak Devlet Hastanesi morguna konuldu.<br>Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN<br>2020-04-23 01:04:59<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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