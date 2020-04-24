Burdur, 23 Nisan coşkusunu balkonlarda yaşadı

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<br>Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da vatandaşlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu balkonlarda İstiklal Marşı okuyarak yaşadı.<br>23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu Burdur'da da balkonlarda kutlandı. Vatandaşlar dakikalar öncesinden balkonlara çıkarak kurulan ses düzeniyle çalınan marşlara ve şarkılara eşlik etti. Daha sonra saat 21.00'da belediye hoparlörü eşliğinde İstiklal Marşı okundu.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN<br>2020-04-23 23:07:46<br>

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