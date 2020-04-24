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Suudi Arabistan'dan getirilen 80 kişi Burdur’da karantinaya alındı

İHA

Suudi Arabistan'dan getirilen 80 kişi Burdur’da karantinaya alındı

Geçen hafta Kuvet’den getirilip 275 kişinin kaldığı karantina yurduna Suudi Arabistan'dan gelen 80 kişi daha yerleştirildi.
Türk vatandaşları 4 otobüsle Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) İstiklal Yerleşkesi'nde bulunan Fereli Sinan Efendi ve Asımın Nesli erkek yurtlarına getirildi. Otobüslerden inen vatandaşların ateşleri ve dezenfekte işlemleri sonrasında sosyal mesafe kuralını dikkate alarak ve maske takarak yurtlara alındı. Vatandaşların yurtlara giriş aşamalarında tedbirler üst seviyede tutuldu. Yurt personellerince sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar odalara yerleştirildi. Suudi Arabistan’dan çalışan Türk Vatandaşları yurtlarda 14 gün boyunca gözlem altında kaldıktan sonra memleketlerine gönderilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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