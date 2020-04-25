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Burdur Belediyesinden İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi

İHA

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in girişimleriyle sonuçlanan Burdur Belediyesi İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı için yer teslimi imzaları atıldı.

Burdur Belediyesinden İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz’in girişimleriyle sonuçlanan Burdur Belediyesi İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı için yer teslimi imzaları atıldı.
2050 yılına göre nüfus öngörülerine göre planlanan proje 30 bin metrekare üzerine kurulacak ve kendi enerjisini kendi üretilecek şekilde tasarlanan yeni tesiste, kullanılacak enerji atık çamurdan sağlanacak. 27 bin metre küplük, 30 bin metrekarelik İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi sayesinde Burdurlular en büyük sorunlarından birine daha çözüm bulunuyor Burdur’da mevcut arıtma tesisi, yüzey alanı ve havuzların çok geniş olması, Scada sistemi olmadığı için arızaların geç tespit edilmesi ve azot fosfor giderimi yüksek verimle yapılamadığı için de deşarj noktası olan Burdur Gölü’nde özellikle havaların ısınması ile birlikte vatandaşların şikayetçi olduğu görüntü ve koku kirliliği oluşmaktaydı. İnşaatı başlayacak olan Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ile hem görüntü kirliliği, hem de koku sorunları son bulacak.

İmzalar atıldı
Avrupa Yatırım Bankası’ndan 11 milyon 500 bin euro kredi anlaşması sonrasında ilana çıkarılan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı’nın başlaması için yer teslimi imzaları atıldı. Burdur Belediyesi ve Öz Burak İnşaat Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ. ile yapılan protokol Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve Öz Burak İnşaat Sanayi ve Ticari LTD. ŞTİ temsilcisi Özgür Doğan tarafından imzalandı.

"Burdur’umuza yeni tesisimizi kazandırıyoruz"
İmzalanan protokolün ardından konuya ilişkin açıklama yapan Başkan Ercengiz, “Çok değerli hemşehrilerim, 2016 yılından beri çaba sarf ettiğimiz ve Avrupa Yatırım Bankası’ndan kredi onayımızın çıkmasının ardından bugüne kadar gelinen süreçte Öz Burak İnşaat Sanayi ve Ticari LTD. ŞTİ ile sözleşmemize imza attık. İlimizin Atık Su Arıtma Tesisinin modernize edilmesi, yenilenmesi, yenilenen bir tesisi ile İleri Biyolojik Arıtma Tesisi’nin kazanılmasını sağlayacağız" dedi.
İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ile Burdur’a en büyük katkısının özellikle koku sorununa çözüm olacağını belirten Ercengiz, “Deşarjının Burdur Gölü’ne yapılması nedeni ile en az zararla Burdur Gölüne atık su deşarjını sağlayacağız ve Burdur halkının şikâyetçi olduğu Atık Su Arıtma Tesisi’nden kaynaklı kötü kokudan kurtaracağız. Bugün imzalarımızı attık Öz Burak İnşaat Sanayi ve Ticaret LTİ. ŞT adına Özgür bey imzasını attı. Bizde Burdur Belediyesi ve Burdur halkı adına imzamızı attık. İnşallah kısa bir süre içerisinde tamamlama sözü verdi şirketi adına. Biz Burdur Halkımıza söz verdiğimiz şekilde bütün projelerimizi yerine getirmek istiyoruz. Aradan geçen süre zaman belki biraz uzun oldu ama inşallah bu tesisi Burdur Halkımıza kazandırıp en büyük sorundan bir tanesini daha gidermiş olacağız. Burdur’umuza, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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