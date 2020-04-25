Yeşilova Belediye Başkanı ile eşine silahlı saldırıda 3 tutuklama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yeşilova Belediye Başkanı ile eşine silahlı saldırıda 3 tutuklama

DHA

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'un Yeşilova ilçe Belediye Başkanı CHP'li Mümtaz Şenel (68) ve eşi Fatma Şenel'e (64) evlerinde düzenlenen silahlı saldırıya karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel, 20 Nisan saat 04.30'da evlerinde silahlı saldırıya uğradı. Bacaklarından vurulan çift, Yeşilova Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. 8 kurşun isabet eden Mümtaz Şenel, sol ayak kaval kemiğinden ameliyat edildi. 3...

Yeşilova Belediye Başkanı ile eşine silahlı saldırıda 3 tutuklama

<br>Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'un Yeşilova ilçe Belediye Başkanı CHP'li Mümtaz Şenel (68) ve eşi Fatma Şenel'e (64) evlerinde düzenlenen silahlı saldırıya karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.<br>Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel, 20 Nisan saat 04.30'da evlerinde silahlı saldırıya uğradı. Bacaklarından vurulan çift, Yeşilova Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. 8 kurşun isabet eden Mümtaz Şenel, sol ayak kaval kemiğinden ameliyat edildi. 3 günlük tedavi sonunda da 2 kurşun isabet eden eşi ile birlikte taburcu oldu. Kurşunlardan 6'sının vücuttan çıktığı, 2'sinin ise sol bacakta kaldığı ancak riskli bölgede oldukları için alınamadığı öğrenilen Başkan Mümtaz Şenel'e yaklaşık 1 ay fizik tedavi uygulanacak.<br>Başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında, saldırıya karıştıkları iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Silahlı saldırının faili olduğu iddia edilen otel işletmecisi Evren Erdem'in de aralarında olduğu 11 şüpheli ise dün sabah Yeşilova Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü dün sulh ceza hakimliğince adli kontrolle serbest bırakıldı.<br>3'Ü TUTUKLANDI<br>Savcılık sorguları dün akşam saatlerine kadar devam eden 8 şüpheliden 5'i de sabaha karşı adli kontrolle salıverildi. Saldırının azmettiricisi olduğu iddia edilen Evren Erdem ile Şenol Gürcan ve Deniz Bağ ise tutuklanarak, Burdur Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN<br>2020-04-25 11:11:54<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Yeşilova Belediye Başkanı ve eşinin kurşunlanmasına 3 tutuklama
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yeşilova Belediye Başkanı ve eşinin ...
(Görüntülü) Doğadaki sahipsiz hayvanlar onlara emanet
YEREL HABERLER (Görüntülü) Doğadaki sahipsiz hayvanlar onlara emanet
Burdur Belediyesinden İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
YEREL HABERLER Burdur Belediyesinden İleri Biyolojik Atıksu Arıtma ...
(Görüntülü) Suudi Arabistan'dan getirilen 80 Türk, Burdur'da yurtlara yerleştirildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Suudi Arabistan'dan getirilen 80 Türk, ...
Doğadaki sahipsiz hayvanlar onlara emanet
YEREL HABERLER Doğadaki sahipsiz hayvanlar onlara emanet
Suudi Arabistan'dan getirilen 80 Türk, Burdur'da yurtlara yerleştirildi
YEREL HABERLER Suudi Arabistan'dan getirilen 80 Türk, Burdur'da ...
Suudi Arabistan'dan getirilen 80 kişi Burdur’da karantinaya alındı
YEREL HABERLER Suudi Arabistan'dan getirilen 80 kişi Burdur’da ...
(Görüntülü) Cumhuriyetle yaşıt Fadime nineye doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Cumhuriyetle yaşıt Fadime nineye doğum ...
Cumhuriyetle yaşıt Fadime nineye, doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Cumhuriyetle yaşıt Fadime nineye, doğum günü sürprizi
(Görüntülü) Başkan Şenel: Vücuduma isabet eden 8 kurşundan ikisi bana hediye kaldı (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Başkan Şenel: Vücuduma isabet eden 8 ...
Başkan Şenel: Vücuduma isabet eden 8 kurşundan ikisi bana hediye kaldı (2)
YEREL HABERLER Başkan Şenel: Vücuduma isabet eden 8 kurşundan ikisi ...
Başkan Şenel'e silahlı saldırı şüphelileri adliyede 4 kişi serbest bırakıldı, 8 kişinin işlemi devam ediyor
YEREL HABERLER Başkan Şenel'e silahlı saldırı şüphelileri adliyede 4 ...
(Görüntülü) Başkan Şenel: Vücuduma isabet eden 8 kurşundan ikisi bana hediye kaldı (ÖZEL)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Başkan Şenel: Vücuduma isabet eden 8 ...
Başkan Şenel: Vücuduma isabet eden 8 kurşundan ikisi bana hediye kaldı
YEREL HABERLER Başkan Şenel: Vücuduma isabet eden 8 kurşundan ikisi ...
(Görüntülü) Direkteki elektrik hattı kısa devre yaptı, sokak gündüz gibi aydınlandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Direkteki elektrik hattı kısa devre ...
23 Nisan çoşkusuna karantinadaki vatandaşlar da ortak oldu
YEREL HABERLER 23 Nisan çoşkusuna karantinadaki vatandaşlar da ortak ...
Başkan, bayramı çocukların ayağına götürdü
YEREL HABERLER Başkan, bayramı çocukların ayağına götürdü
Direkteki elektrik hattı kısa devre yaptı, sokak gündüz gibi aydınlandı
YEREL HABERLER Direkteki elektrik hattı kısa devre yaptı, sokak ...
Burdur, 23 Nisan coşkusunu balkonlarda yaşadı
YEREL HABERLER Burdur, 23 Nisan coşkusunu balkonlarda yaşadı
(Görüntülü) Minik kızlar, 23 Nisan için şiir yazdı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Minik kızlar, 23 Nisan için şiir yazdı
Silahlı saldırıda yaralanan Yeşilova Belediye Başkanı ve eşi taburcu oldu
YEREL HABERLER Silahlı saldırıda yaralanan Yeşilova Belediye Başkanı ...
Silahlı saldırıda yaralanan belediye başkanı ve eşi taburcu oldu
YEREL HABERLER Silahlı saldırıda yaralanan belediye başkanı ve eşi ...
Vali Şıldak'tan "4 gün boyunca sokağa çıkmayın" çağrısı
YEREL HABERLER Vali Şıldak'tan "4 gün boyunca sokağa çıkmayın" ...
Burdur'da bir ayda 4 bin askıda ekmek dağıtıldı Korona virüs Burdur’da askıda ekmeklerin sayısını artırdı
YEREL HABERLER Burdur'da bir ayda 4 bin askıda ekmek ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X