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Burdur'un İlyas köyünde karantina kalkıyor

DHA

Burdur'un İlyas köyünde karantina kalkıyor

<br>Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR merkez İlyas köyünde bir kişide koronavirüse rastlanması sonucu uygulanan karantina bugün gece itibariyle kaldırılıyor.<br>Burdur Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İl merkezine bağlı İlyas köyünde 13.04.2020 tarihinden itibaren İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile uygulanmakta olan karantina tedbiri, yeni vaka çıkmaması ve temaslı kişilerin sağlık kontrollerinde bir olumsuzluk tespit edilmemesi üzerine 26.04.2020 Pazar günü saat 24.00'ten itibaren sona erecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.<br> DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN<br>2020-04-26 18:04:36<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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