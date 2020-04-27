Burdur Çeltikçi'de 2 mahalle karantinaya alındı

<br>Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'un Çeltikçi ilçesinde, aynı aileden 2 kişide koronavirüs teşhis edilmesi üzerine 2 mahalle karantinaya alındı. <br>Burdur Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Çeltikçi ilçemizde bir ailede iki Covid-19 vakası tespit edilmesi üzerine, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla ilçe merkezindeki Konak ve Cami Mahalleleri karantina altına alınmıştır" denildi.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN<br>2020-04-27 09:36:04<br>
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