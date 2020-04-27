Burdur Çeltikçi'de 2 mahalle karantinaya alındı

Daha önce domuz gribi geçirmek korona açısından avantaj mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'un Çeltikçi ilçesinde, aynı aileden 2 kişide koronavirüs teşhis edilmesi üzerine 2 mahalle karantinaya alındı. <br>Burdur Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Çeltikçi ilçemizde bir ailede iki Covid-19 vakası tespit edilmesi üzerine, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla ilçe merkezindeki Konak ve Cami Mahalleleri karantina altına alınmıştır" denildi.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN<br>2020-04-27 09:36:04<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.