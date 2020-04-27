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Burdur'da iki mahalle karantinaya alındı

İHA

Burdur'da aynı ailede 2 kişide korona virüsü tespit edilmesi üzerine iki mahalle karantina altına alındı.

Burdur'da iki mahalle karantinaya alındı

Burdur'da aynı ailede 2 kişide korona virüsü tespit edilmesi üzerine iki mahalle karantina altına alındı.
Burdur Valiliğinden yapılan açıklamada, "Çeltikçi ilçemizde bir ailede iki korona virüs vakası tespit edilmesi üzerine hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla ilçe merkezinde Konak ve Cami mahalleleri karantina altına alınmıştır" denildi.

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