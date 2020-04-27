Burdur'da iki mahalle karantinaya alındı

Daha önce domuz gribi geçirmek korona açısından avantaj mı?

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Burdur'da aynı ailede 2 kişide korona virüsü tespit edilmesi üzerine iki mahalle karantina altına alındı.

Burdur Valiliğinden yapılan açıklamada, "Çeltikçi ilçemizde bir ailede iki korona virüs vakası tespit edilmesi üzerine hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla ilçe merkezinde Konak ve Cami mahalleleri karantina altına alınmıştır" denildi.

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