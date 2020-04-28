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Polislerden, meslektaşlarının kızına sürpriz doğum günü

DHA

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)ADIYAMAN'da görev yapan polis memuru Veysel Erol'un Burdur'da oturan kızı Müberra'ya, polisler, sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Veysel Erol, Burdur'da oturan kızı Müberra'nın 15'inci doğum gününde yanında olamadı. Anne Fatma Erol, yeni yaşına buruk giren kızına sürpriz yapmak istedi. Fatma Erol'un irtibata geçtiği Burdur Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, meslektaşlarının kızına sürpriz yapmaya karar verdi. Polisler, ellerinde doğum günü pastasıyla Bozkurt Mahallesi TOKİ...

Polislerden, meslektaşlarının kızına sürpriz doğum günü

<br>Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)ADIYAMAN'da görev yapan polis memuru Veysel Erol'un Burdur'da oturan kızı Müberra'ya, polisler, sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.<br>Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Veysel Erol, Burdur'da oturan kızı Müberra'nın 15'inci doğum gününde yanında olamadı. Anne Fatma Erol, yeni yaşına buruk giren kızına sürpriz yapmak istedi. Fatma Erol'un irtibata geçtiği Burdur Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, meslektaşlarının kızına sürpriz yapmaya karar verdi.<br>Polisler, ellerinde doğum günü pastasıyla Bozkurt Mahallesi TOKİ evlerinde oturan ailenin evine gitti. Kapıyı açan Müberra Erol, karşısında ellerinde doğum günü pastasıyla polis memurlarını görünce şaşkınlık yaşadı. Pastadaki mumları üfleyerek söndüren Müberra Erol, polis memurlarına teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN<br>2020-04-28 10:13:38<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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