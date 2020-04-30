Başkan Ercengiz, Tıbbı Atık Tesislerinde inceleme yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Ercengiz, Tıbbı Atık Tesislerinde inceleme yaptı

İHA

Başkan Ercengiz, Tıbbı Atık Tesislerinde inceleme yaptı

Burdur Belediye Başkanı ve Burdur Belediyeler Birliği Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Katı Atık Bertaraf Tesisinde faaliyete geçen Tıbbi Atık Bertaraf Tesisi’ndeki çalışmaları yerinde inceledi.
Burdur Belediye Başkanı ve Burdur Belediyeler Birliği Başkanı Ali Orkun Ercengiz, tamamen entegre bir tesisi haline gelen Katı Atık Bertaraf Tesisi’nde faaliyetlerine başlayan Katı Atık Bertaraf tesisini ziyaret ederek, özellikle ülkemizde koronavirüs Covid19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında kullanılan tıbbi atıkların kısa sürede bertaraf edilmesi için Tıbbi Atık Bertaraf Tesisi’nde incelemelerde bulundu.
Günlük 2 buçuk ton tıbbi atığın bertaraf edileceği tesisin Burdur’a kazandırıldığı bilgisini veren Başkan Ercengiz, “Özellikle son dönemde, Covid19 salgınının gündeme geldiği bir dönemde, tıbbi atığın bertaraf edilmesinin de ne kadar önemli olduğunun bir kere daha farkına vardık. Bir sağlık çalışanı olarak da, tıbbi atık bertaraf tesisinin Burdur’a kazandırılması gerektiğini başından beri düşünüyordum ve olacağına da inanıyordum. Buradaki sağlık çalışanı arkadaşlarımızın talepleri doğrultusunda, yeni bir alanda bu entegre tesise bir de Tıbbi Atık Bertaraf Tesisi’ni kazandırmış olduk. Eskiden çöp kokan bu tesis, artık tamamen bir entegre tesisine dönüştü. Lavanta bahçeleri ile çöpten enerji üreterek, torf üreterek, bir de tıbbi atığı bertaraf ederek bölgemizin en önemli teknoloji merkezlerinden birisi haline geldi. Burdurumuza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

"Vatandaşlarımızın da desteklerini bekliyoruz"
Tıbbi atığın sokakta başı boş bırakılmasının ya da çöp dışında değerlendirilmesinin tehlikeli olduğuna dikkat çeken Ercengiz, “Son günlerde salgın tedbirleri konusunda tıbbi atığın ne denli tehlikeli olduğunu görmüş olduk. Mümkün olduğu kadar tıbbi atığı, tıbbi atık konteynerine ulaştırılması ve bu şekilde tarafımızca bertaraf edilmesi için vatandaşlarımızın duyarlı olmasını rica ediyor, tıbbi atıkların bizlere doğru şekilde ulaştırılması konusunda da desteklerini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ortaokulun yapım protokolü telekonferansla imzalandı
YEREL HABERLER Ortaokulun yapım protokolü telekonferansla imzalandı
(Görüntülü) Yeşilova Belediye Başkanı ve eşinin kurşunlanması olayında bir kişi gözaltına alındı (ARŞİV)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yeşilova Belediye Başkanı ve eşinin ...
Başkan ve eşine silahlı saldırıyla ilgili tutuklanan kişinin oğlu da gözaltına alındı
YEREL HABERLER Başkan ve eşine silahlı saldırıyla ilgili tutuklanan ...
(Görüntülü) Koronavirüs salgını, gümüş balığı fiyatlarını da etkiledi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Koronavirüs salgını, gümüş balığı ...
Drone ile görüntülenen yaban keçilerinin görsel şöleni
YEREL HABERLER Drone ile görüntülenen yaban keçilerinin görsel ...
(Görüntülü) Yaban keçileri drone kamerasıyla havadan görüntülendi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yaban keçileri drone kamerasıyla havadan ...
Toros Dağları'ndaki yaban keçileri dronla görüntülendi
YEREL HABERLER Toros Dağları'ndaki yaban keçileri dronla ...
Burdur Valisi Şıldak: Çeltikçi'de vaka sayısı 7 oldu
YEREL HABERLER Burdur Valisi Şıldak: Çeltikçi'de vaka sayısı 7 oldu
(Görüntülü) Koronavirüsü yendi, alkışlarla evine uğurlandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Koronavirüsü yendi, alkışlarla evine ...
56 yaşındaki korona virüs hastası kadın alkışlarla taburcu oldu
YEREL HABERLER 56 yaşındaki korona virüs hastası kadın alkışlarla ...
Koronavirüsü yendi, alkışlarla evine uğurlandı
YEREL HABERLER Koronavirüsü yendi, alkışlarla evine uğurlandı
Polislerden, meslektaşlarının kızına sürpriz doğum günü
YEREL HABERLER Polislerden, meslektaşlarının kızına sürpriz doğum ...
(Görüntülü) Sosyal mesafeli ada çayı dikimi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Sosyal mesafeli ada çayı dikimi
Çoban ressam Büşra, koronavirüs günlerini sanatla değerlendiriyor
YEREL HABERLER Çoban ressam Büşra, koronavirüs günlerini sanatla ...
Sosyal mesafeli ada çayı dikimi
YEREL HABERLER Sosyal mesafeli ada çayı dikimi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X