Karantina süresi dolan 270 kişi, yurttan Mehter Marşı ile uğurlandı

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<br>Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) BURDUR'da Kuveyt'ten getirilip, karantinaya alınan 273 işçiden 14 günlük süreleri dolan 270'i, Mehter Marşı eşliğinde evlerine gönderildi. 'Covid-19' testleri pozitif çıkan 3 kişinin ise tedavisi, Burdur Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.<br>Kuveyt'ten getirilerek, koronavirüs tedbirleri kapsamında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi'ndeki Fereli Sinan Efendi ve Asımın Nesli KYK yurtlarına yerleştirilen 273 işçiden 270'i, karantina sürelerinin dolmasının ardından otobüslerle memleketlerine gönderildi. Yurtta 14 gündür kalanlar, Mehter Marşı ve 'Ölürüm Türkiye'm' şarkısı eşliğinde otobüslere bindirilip, evlerine gönderildi. 'Covid-19' test sonucu pozitif çıkan 3 kişinin tedavisi ise Burdur Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN<br>2020-05-01 13:35:43<br>

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