Ahırdan kaçan dana çatıya çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ahırdan kaçan dana çatıya çıktı

DHA

Ahırdan kaçan dana çatıya çıktı

<br>Halim AKCA/BUCAK (Burdur),(DHA)BURDUR'un Bucak ilçesine bağlı Çamlık köyünde ahırdan kaçan dana, evin çatısına çıktı. Besici Mesut Uğraş'ın anne ineği getirmesiyle dana çatıdan indi.<br>Bucak'ın Çamlık köyü Kavaklı Mahallesi´nde besici Mesut Uğraş'ın kurbanlık beslediği dana ahırdan kaçtı. Mesut Uğraş'ın yakalamaya çalıştığı dana, önce ahırın oradan da evin çatısına çıktı. Çatıda çok sayıda kiremiti kıran danayı yakalamak için uzun süre uğraşan, atlaması halinde ölme ve sakatlanma riskine karşı bekleyen Uğraş, son çare olarak dananın annesi ineği çatının yakınına getirip bağladı. Çatıdaki dana, ineği görür görmez çatıdan inerek yanına gitti. Besici Mesut Uğraş, "Yaklaşık 2 yaşındaki kurbanlık dana ahırdan kaçtı. Ahıra sokmaya çalışırken ürken dana, aniden yere yakın ahırın üzerinden evin üzerine çıktı. Uzun süre bekledik. Ne yapacağımızı şaşırdık. Daha sonra dananın annesini çatıya çıktığı yere bağladık ve çaresiz beklemeye başladık. Evin çatısında ve ahırın çatısında bastığı çok sayıda kiremiti kıra kıra annesinin yanına indi. Kazasız belasız yaralanmadan kendiliğinden indi" diye konuştu.FOTOĞTAFLIDHA-Genel Türkiye-Burdur / Bucak Halim AKCA<br>2020-05-01 20:21:13<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Karantina süresi dolan 270 işçi, 'Mehter Marşı'yla gönderildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Karantina süresi dolan 270 işçi, 'Mehter ...
Karantina süresi dolan 270 kişi, yurttan Mehter Marşı ile uğurlandı
YEREL HABERLER Karantina süresi dolan 270 kişi, yurttan Mehter Marşı ...
Kuveyt'ten getirilen 269 Türk işçi memleketlerine gönderildi
YEREL HABERLER Kuveyt'ten getirilen 269 Türk işçi memleketlerine ...
Yerel şiveyle 'evde kal' çağrısı
YEREL HABERLER Yerel şiveyle 'evde kal' çağrısı
(Görüntülü)Yerel şiveyle 'evde kal' çağrısı
YEREL HABERLER (Görüntülü)Yerel şiveyle 'evde kal' çağrısı
(Görüntülü) Balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk ...
Başkan Ercengiz, Tıbbı Atık Tesislerinde inceleme yaptı
YEREL HABERLER Başkan Ercengiz, Tıbbı Atık Tesislerinde inceleme ...
Ortaokulun yapım protokolü telekonferansla imzalandı
YEREL HABERLER Ortaokulun yapım protokolü telekonferansla imzalandı
(Görüntülü) Yeşilova Belediye Başkanı ve eşinin kurşunlanması olayında bir kişi gözaltına alındı (ARŞİV)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yeşilova Belediye Başkanı ve eşinin ...
Başkan ve eşine silahlı saldırıyla ilgili tutuklanan kişinin oğlu da gözaltına alındı
YEREL HABERLER Başkan ve eşine silahlı saldırıyla ilgili tutuklanan ...
(Görüntülü) Koronavirüs salgını, gümüş balığı fiyatlarını da etkiledi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Koronavirüs salgını, gümüş balığı ...
Drone ile görüntülenen yaban keçilerinin görsel şöleni
YEREL HABERLER Drone ile görüntülenen yaban keçilerinin görsel ...
(Görüntülü) Yaban keçileri drone kamerasıyla havadan görüntülendi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yaban keçileri drone kamerasıyla havadan ...
Toros Dağları'ndaki yaban keçileri dronla görüntülendi
YEREL HABERLER Toros Dağları'ndaki yaban keçileri dronla ...
Burdur Valisi Şıldak: Çeltikçi'de vaka sayısı 7 oldu
YEREL HABERLER Burdur Valisi Şıldak: Çeltikçi'de vaka sayısı 7 oldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X