Bucak'ta 6 bina karantinaya alındı

<br>Halim AKCA/BUCAK (Burdur), (DHA)BURDUR'un Bucak ilçesinde, toplam 16 dairenin bulunduğu 6 bina karantinaya alındı.<br>Burdur Valiliği, Bucak ilçesinde 6 binanın koronavirüs önlemleri kapsamında karantinaya alındığını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, "Çeltikçi ilçemizde tespit edilen Covid-19 vakalarının bazı temaslılarının Bucak ilçemizde bulunduğunun belirlenmesi üzerine bu ilçemizde 02.05.2020 tarihinde üç ayrı adreste toplam 11 dairenin bulunduğu 3 bina, 03.05.2020 tarihinde ise üç ayrı adreste toplam 5 dairenin bulunduğu 3 bina yeni bir değerlendirme yapılıncaya kadar karantina altına alınmıştır" denildi.DHA-Genel Türkiye-Burdur / Bucak Halim AKCA<br>2020-05-03 18:00:56<br>
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