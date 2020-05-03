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Burdur'da 6 bina karantina altına alındı

İHA

Burdur'da 6 bina karantina altına alındı

Burdur'un Bucak ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında 15 dairenin bulunduğu 6 bina karantinaya alındı.

Burdur Valiliğinden yapılan açıklamada, "Çeltikçi ilçemizde tespit edilen Covid19 vakalarının bazı temaslılarının Bucak ilçemizde bulunduğunun belirlenmesi üzerine bu ilçemizde 02.05.2020 tarihinde üç ayrı adreste toplam 11 dairenin bulunduğu 3 bina, 03.05.2020 tarihinde ise üç ayrı adreste toplam 5 dairenin bulunduğu 3 bina yeni bir değerlendirme yapılıncaya kadar karantina altına alınmıştır." denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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