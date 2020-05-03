Burdur'da 6 bina karantina altına alındı

"Bu işler hep kader..."

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Burdur'un Bucak ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında 15 dairenin bulunduğu 6 bina karantinaya alındı.



Burdur Valiliğinden yapılan açıklamada, "Çeltikçi ilçemizde tespit edilen Covid19 vakalarının bazı temaslılarının Bucak ilçemizde bulunduğunun belirlenmesi üzerine bu ilçemizde 02.05.2020 tarihinde üç ayrı adreste toplam 11 dairenin bulunduğu 3 bina, 03.05.2020 tarihinde ise üç ayrı adreste toplam 5 dairenin bulunduğu 3 bina yeni bir değerlendirme yapılıncaya kadar karantina altına alınmıştır." denildi.

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