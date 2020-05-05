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Karantinada kalanlara hijyenik şartlarda yemek dağıtımı

DHA

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da, yurtlarda karantinada kalan vatandaşlara yemekleri ve kahvaltılıkları hijyenik şartlarda dağıtılıyor. Suudi Arabistan'dan getirildikten sonra Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklâl Yerleşkesi'ndeki Fereli Sinan Efendi ve Asımın Nesli yurtlarında karantinada bulunan 80 kişiye, hijyenik ortamda pişirilen yemekler özel kıyafetli personel tarafından dağıtılıyor. Oruç tutmayan karantinada kalan vatandaşların yemekleri ve kahvaltılıkları akşam yemeği saatinde, oruç tutanların yemekleri ve sahurlukları ise iftar saatinde özel kıyafetli yurt personeli...

Karantinada kalanlara hijyenik şartlarda yemek dağıtımı

<br>Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da, yurtlarda karantinada kalan vatandaşlara yemekleri ve kahvaltılıkları hijyenik şartlarda dağıtılıyor.<br>Suudi Arabistan'dan getirildikten sonra Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklâl Yerleşkesi'ndeki Fereli Sinan Efendi ve Asımın Nesli yurtlarında karantinada bulunan 80 kişiye, hijyenik ortamda pişirilen yemekler özel kıyafetli personel tarafından dağıtılıyor. Oruç tutmayan karantinada kalan vatandaşların yemekleri ve kahvaltılıkları akşam yemeği saatinde, oruç tutanların yemekleri ve sahurlukları ise iftar saatinde özel kıyafetli yurt personeli tarafından dağıtılıyor.<br>Fereli Sinan Efendi Yurdu Müdürü Mustafa Özçelik, "Karantinaya gelen misafirlerimizin yemekleri yurt mutfağımızda Kızılay´ın bütün yurtlarda belirlemiş olduğu yemek menüsüne göre hazırlanıyor. Akşam yemeği normal saatinde, iftar yemeği ise iftara yakın bir saatte özel giysili personelimiz tarafından dağıtılıyor. Aynı zamanda sağlık ekipleri misafirlerimizin ateş kontrollerini yapıyor. Bu arada teması en aza indirmek için sahur ve sabah kahvaltılıkları da aynı zamanda dağıtılıyor. Odalarımızda su ısıtıcılarımız mevcut. Misafirlerimiz çaylarını kendileri yapmakta" dedi.<br>Suudi Arabistan'dan geldikten sonra karantinada kalan vatandaşlardan Sercan Gümüş, "Devletimizden Allah razı olsun. Şampuanımıza kadar her şeyimizi karşılıyorlar. Allah devletimize zeval vermesin. Çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.<br>Tuncay Erbil de "Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan çok çok teşekkür ediyoruz. Devlet büyüklerimize saygılarımızı sunuyoruz. Allah onlardan razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin. Her şey bizim sağlığımız için. Bundan iyisi can sağlığı" dedi.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN<br>2020-05-05 10:23:42<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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