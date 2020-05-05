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Burdur'da tedbirleri ihlal eden 547 kişiye 925 bin 988 lira ceza

DHA

Burdur'da tedbirleri ihlal eden 547 kişiye 925 bin 988 lira ceza

<br>Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 547 kişiye 925 bin 988 lira para cezası uygulandı.<br>Burdur Valiliği'nden koronavirüs tedbirlerini ihlal edenlere yönelik uygulanan cezalar hakkında yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağını ihlal eden 144 kişi, sosyal mesafeyi ihlal eden 190 kişi, marketlerdeki kuralları ihlal eden 26 kişi, seyahat izin belgesini ihlal eden 22 kişi, karantina tedbirlerini ihlal eden 74 kişi ve diğer kuralları ihlal eden 91 kişi olmak üzere toplam 547 kişiye 925 bin 988 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca 34 kişiye de adli işlem yapıldı" denildi.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN<br>2020-05-05 15:28:10<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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