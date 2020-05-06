Burdur’da pazar yerine termal kamera

Burdur’da yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında halk pazarına vatandaşlar termal kamera ile ateşi ölçülerek alınıyor.

Burdur’da Valilik, Belediye ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri salgına karşı mücadelede alınan tedbirleri uygulamaya devam ediyor. Uzay Çatı Kapalı Pazar yerine salı günleri kurulan halk pazarında ekipler, sıkı denetim gerçekleştiriyor. Polis ekiplerince etrafı demir bariyerlerle kapatılan pazar yerine vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uyarak ve maske takarak alınıyor. Burdur Belediyesi ekipleri de pazar girişine dezenfektanlar ve termal kamera sistemi yerleştirdi.



Emniyet müdürü tedbirleri bizzat takip ediyor

Sıkı denetimlerin yapıldığı ve sosyal mesafenin korunduğu Salı Pazarında İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik de alınan önlemleri yerinde inceledi. Salı pazarına girişler tek taraftan sağlanırken vatandaşların pazara girişlerde sosyal mesafeyi korunması için sık sık uyarılarda bulunuldu. Burdur Belediyesi tarafından girişe termal kamera ile ateşler ölçülürken maskesiz pazara girişmesine izin verilmedi. Pazara gelen vatandaşlar ilk önce ellerini dezenfekte edip, eski maskelerini atıp yenisini taktıktan sonra alış veriş için pazara giriş izni veriliyor.

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