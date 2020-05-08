Burdur'da karantinadaki 80 işçi evlerine gönderildi

Astrolog Zeynep Turan açıkladı! İç ve dış hatlar ne zaman açılır?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)SUUDİ Arabistan'dan Burdur'a getirilen 80 işçi, karantina sürelerinin dolma üzerine evlerine gönderildi.<br>Suudi Arabistan'dan getirilerek, koronavirüs tedbirleri kapsamında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi'ndeki Fereli Sinan Efendi ve Asımın Nesli Yurtları'na yerleştirilen 80 işçinin 14 günlük karantina süreleri bugün doldu. İşçiler, otobüslerle memleketleri Hatay'a gönderildi. 8.5 aylık hamile Dilara Atılgan ise eşiyle birlikte ambulansla yollandı.<br>İşçilere, Yurt Müdürü Mustafa Özçelik Burdur'un yerel tadı ceviz ezmesi, Orman İşletme Müdürü Celal Korkmaz ise fıstık çamı, lavanta ve biberiye fidanı hediye etti<br>Yurdun bahçesine de karantinada kalanları temsilen Uman Atılgan ve eşi Dilara Atılgan ile Ahmet Kabak tarafından fidan dikildi.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN/<br>2020-05-08 12:09:50<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.