'Dur' ihtarına uymayıp kaçan iki motosikletliye 30 bin lira ceza

<br>Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da, sürücülerinin jandarma ve polis ekiplerinin 'dur' ihtarlarına uymayıp aşırı hızla kaçtığı 2 yarış motosikleti, yola bariyer yerleştirilerek yakalandı. 30 bin lira ceza uygulanan sürücülerin ehliyetleri ile motosikletlerine el konuldu. Ayrıca adli ve idari soruşturma başlatıldı.<br>Karamanlı ilçesinden Burdur istikametine 7 Mayıs Perşembe günü aşırı hızlı ve plakaları kapalı şekilde seyreden iki yarış motosikleti sürücüsü, jandarmanın 'dur' ihtarına uymadı. Yapılan ihbar üzerine motosikletliler, Göl Polis Lojmanları uygulama noktasında da durdurulmak istendi. Burada da 'dur' ihtarına uymayan motosikletliler kent merkezine girdi. Ekiplerin takibe aldığı motosikletliler, trafik güvenliğini de tehlikeye düşürecek şekilde ilerlemeyi sürdürdü. <br>ÇELTİKÇİ'DE DURDURULDULAR<br>Antalya istikametine doğru giden motosikletliler, Çeltikçi İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yola bariyer yerleştirmesiyle durduruldu. 20 AAB 577 plakalı motosikletin sürücüsü Sefa Ç. (27) ve 20 ADJ 408 plakalı motosikletin sürücüsü Berkant S. (19) ile motosikletlerde yolcu olarak bulunan Ferdi Hilal G. (22) ve Muhammed Can A.'nın (25) GBT sorguları yapıldı. <br>30 BİN LİRA CEZA<br>Sürücülere 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak', 'tehlikeli şerit değiştirmek', 'dur ikazına uymamak', 'kırmızı ışık ihlali yapmak', 'yayaya yol vermemek', 'motosikletler üzerinde mevzuata aykırı olarak teknik değişiklik yapmak', 'kavşaklara yaklaşırken hızını azaltmamak', 'diğer araçları makas atmak suretiyle geçmek' suçlarından toplam 30 bin lira idari para cezası uygulandı. Ehliyetlerine de 2 ay süreyle el konuldu. Motosikletler ise otoparka çekildi. <br>ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI<br>Motosikletlerdeki 4 kişi hakkında Çeltikçi İlçe Emniyet Amirliği'nce 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak', 'bulaşıcı hastalıklara karşı alınan tedbirlere aykırı davranmak' ve 'görevli memura direnmek' suçlarından adli işlem yapılırken, 'Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına aykırı davranmak', 'sosyal mesafe kurallarına uymamak' ve '20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak' suçlarından da idari işlem başlatıldı.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN<br>2020-05-09 11:43:34<br>

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