Burdur'da 107 yaşındaki Zehra nineye Anneler Günü ziyareti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Burdur'da 107 yaşındaki Zehra nineye Anneler Günü ziyareti

İHA

Burdur Valisi Hasan Şıldak, 107 yaşındaki Zehra nineyi ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.

Burdur'da 107 yaşındaki Zehra nineye Anneler Günü ziyareti

Burdur Valisi Hasan Şıldak, 107 yaşındaki Zehra nineyi ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.
Burdur Valisi Hasan Şıldak ve eşi Fatma Nur Şıldak, Anneler Günü dolayısıyla çeşitli ziyaretlerde bulundu. Burdur merkez ve ilçelerinde yaşayan 100 yaş üstünde 21 vatandaş olduğunu belirten Vali Şıldak ilk olarak 107 yaşındaki Zehra Özmil'i ziyaret etti. Ardından, koruyucu anne Zeynep Er, engelli annesi Ümmü Uysal ve şehit annesi Dudu Akkaya'yı da evlerinde ziyaret ederek günün anlam ve önemini belirten hediyeler takdim ettiler.
Vali Şıldak ve eşi ziyaretlerde sosyal mesafe kuralını da ihmal etmedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Salda Gölü'nün taşınan kumları, eski yerine alındı
YEREL HABERLER Salda Gölü'nün taşınan kumları, eski yerine alındı
Dört saatte çocukluklarına dönüp salıncağa bindiler Parklar yaşlı vatandaşlarla doldu
YEREL HABERLER Dört saatte çocukluklarına dönüp salıncağa ...
65 yaş ve üstü kişiler, Burdur sokaklarında
YEREL HABERLER 65 yaş ve üstü kişiler, Burdur sokaklarında
'Dur' ihtarına uymayıp kaçan iki motosikletliye 30 bin lira ceza/ Fotoğraflar
YEREL HABERLER 'Dur' ihtarına uymayıp kaçan iki motosikletliye 30 ...
Burdur'da Vefa Sosyal Destek Grubu'na 22 bin 500 talep
YEREL HABERLER Burdur'da Vefa Sosyal Destek Grubu'na 22 bin 500 ...
'Dur' ihtarına uymayıp kaçan iki motosikletliye 30 bin lira ceza
YEREL HABERLER 'Dur' ihtarına uymayıp kaçan iki motosikletliye 30 ...
Yurtta kalan 3 kişide koronavirüs çıkınca çalışanlara test yapıldı
YEREL HABERLER Yurtta kalan 3 kişide koronavirüs çıkınca çalışanlara ...
Burdur'da mantardan zehirlenen 4 kişi taburcu ediliyor Burdur Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Nedim Ongun: "Doğada yetişen mantarları kesinlikle tüketmeyin"
YEREL HABERLER Burdur'da mantardan zehirlenen 4 kişi taburcu ...
Burdur'da karantinadaki 80 işçi evlerine gönderildi
YEREL HABERLER Burdur'da karantinadaki 80 işçi evlerine gönderildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X