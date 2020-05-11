Koronavirüs testi pozitif çıkan berber karantinaya alındı (2)

<br>TEMASTA BULUNANLARA TEST YAPILACAK<br>Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Kocaaliler beldesinde koronavirüs testi pozitif çıkan berber A.T.'nin karantinaya alınmasının ardından, kendisiyle temasta bulunanlarla ilgili de çalışma başlatıldı. Berber dükkanını bugün açtığı belirlenen A.T.'nin tıraş işlemi yaptıklarının yanı sıra beldede temasta bulunduğu 50'ye yakın kişinin koronavirüs testine tabi tutulacağı kaydedildi. Beldenin giriş ve çıkışlarının ise toprak dökülerek kapatıldığı belirtildi. <br>BELEDİYE BAŞKANI MASKE VERMİŞ<br>Öte yandan bugün belde halkı ile görüşmek üzere bölgeye giden Kocaaliler Belediye Başkanı İYİ Partili Selahattin Gökce ile İYİ Partili İl Genel Meclis Üyesi Niyazi Bülbül ve İYİ Parti İlçe Başkanı Safa Sönmez'in, berber A.T.'nin dükkanına uğradığı ve kendisine siperlikli maske verdiği ortaya çıktı. Belediye Başkanı Selahattin Gökce'ye de A.T. ile temasta bulunduğu gerekçesiyle koronavirüs testi yapıldığı belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Burdur / Bucak Halim AKCA<br>2020-05-11 19:40:19<br>

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