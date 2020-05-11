Koronavirüs testi pozitif çıkan berber karantinaya alındı (3)

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<br>KOCAALİLER BELDESİ KARANTİNAYA ALINDI<br>Bucak ilçesine bağlı Kocaaliler beldesinde berber A.T.'de koronavirüs vakası tespit edilmesi üzerine belde karantinaya alındı. Burdur Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bucak ilçemize bağlı Kocaaliler beldesinde bir kişide Covid-19 vakası tespit edilmesi üzerine, hastalığın belde içinde yayılmasını ve başka yerleşim yerlerine taşınmasını önlemek amacıyla Belde 11.05.2020 Pazartesi günü saat 19.00 itibariyle karantina altına alınmıştır" denildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur / Bucak Halim AKCA<br>2020-05-11 19:52:44<br>

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