Burdur'da bir belde karantina altına alındı

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Burdur'un Buçak ilçesi Kocaeliler beldesinde 1 kişide Covid 19 vakası tespit edilmesi sebebiyle belde karantina altın alandı.

Burdur Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Bucak ilçemize bağlı Kocaaliler beldesinde bir kişide Covid19 vakası tespit edilmesi üzerine, hastalığın belde içinde yayılmasını ve başka yerleşim yerlerine taşınmasını önlemek amacıyla belde 11.05.2020 Pazartesi günü saat 19.00 itibariyle karantina altına alınmıştır" denildi.

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