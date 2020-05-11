Koronavirüs testi pozitif çıkan berber karantinaya alındı (4)

<br>TEST SONUCU ÇIKMADAN İŞ YERİNİ AÇMIŞ<br>Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Kocaaliler beldesinde koronavirüs testi pozitif çıkan berber A.T.'nin, kendisine yapılan Covid-19 testinin sonucu belli olmadan bu sabah iş yerini açtığı belirlendi. Saat 10.00 sıralarında sonucun pozitif çıktığının tespit edilmesinin ardından ilgili makamların hemen harekete geçerek A.T.´nin iş yerini kapattırdığı ve Bucak Devlet Hastanesi´ne sevkini sağlayıp, karantina işlemlerini uyguladığı öğrenildi.<br>SONUCU BELLİ OLMAYANLARA İZİN VERİLMEDİ<br>Diğer yandan, A.T.´nin durumunun ortaya çıkması sonrası Burdur Valiliği´nin il genelinde teste tabi tuttuğu ve sonuçları belli olmayan diğer berber ya da kuaförlerin de iş yerlerini açmasına izin vermediği belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur / Bucak Halim AKCA<br>2020-05-11 22:01:58<br>
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